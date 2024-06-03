В Белгородской области на автобусы установят защиту от дронов

На приграничной территории в Белгородской области автобусы собираются оснастить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от украинских дронов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

Глава региона поделился, что надеется, что оборудование поступит уже в ближайшие две недели.

Гладков обратил внимание, что сейчас в регионе РЭБом оснащают машины скорой медицинской помощи, которые работают в прифронтовой зоне.

Накануне губернатор Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в Краснояружском районе региона после удара ВСУ. Как рассказал глава региона, в связи с этим сразу шесть населенных пунктов остались без света. Проблемы с энергоснабжением зафиксировали в поселке Прилесье, а также селах Репяховка, Графовка, Поповка, Романовка и Демидовка.

Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области.

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