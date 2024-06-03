Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Замуж не собираюсь»: Эвелина Бледанс о личной жизни

Телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что в ее личной жизни все хорошо

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с «СтарХитом» заявила, что у нее в личной жизни все в порядке.

«Я, если захочу, могу заявить «свободно», а могу сказать иначе… Для общества я пока нахожусь в статусе разведенной дамы. На какой-то праздник я, как это сейчас модно, зачем-то выставила в соцсети фотку с мужчиной с сердечком на его лице. Но на этом решила закончить, пусть пока все остается загадкой», — подчеркнула Бледанс.

Актриса добавила, что поддерживает общение с бывшим мужем Александром Семиным, от которого у нее родился сын Семен с синдромом Дауна. По словам телеведущей, они с экс-супругом общаются насчет сына и состоят в нормальных отношениях, но сторонние аспекты жизни не обсуждают.

У Бледанс двое детей. Своего первенца она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Звезда также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился Семен, а в 2017 году супруги развелись.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала об увлечениях особенного сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами