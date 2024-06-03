«Замуж не собираюсь»: Эвелина Бледанс о личной жизни

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с «СтарХитом» заявила, что у нее в личной жизни все в порядке.

«Я, если захочу, могу заявить «свободно», а могу сказать иначе… Для общества я пока нахожусь в статусе разведенной дамы. На какой-то праздник я, как это сейчас модно, зачем-то выставила в соцсети фотку с мужчиной с сердечком на его лице. Но на этом решила закончить, пусть пока все остается загадкой», — подчеркнула Бледанс.

Актриса добавила, что поддерживает общение с бывшим мужем Александром Семиным, от которого у нее родился сын Семен с синдромом Дауна. По словам телеведущей, они с экс-супругом общаются насчет сына и состоят в нормальных отношениях, но сторонние аспекты жизни не обсуждают.

У Бледанс двое детей. Своего первенца она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Звезда также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился Семен, а в 2017 году супруги развелись.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала об увлечениях особенного сына.