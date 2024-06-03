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Командир «Ахмата» предрек завершение СВО в 2024 году

Командир «Ахмата» Алаудинов: решающее сражение СВО может произойти в 2024 году

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Специальную военную операцию (СВО) на Украине могут завершить уже в 2024 году, сейчас стороны готовятся к решающему сражению, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом он рассказал в разговоре с «Известиями».

«Я думаю, что и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится», ― предположил военный.

По словам Алаудинова, в настоящее время руководство российского Минобороны просчитывает местоположения ВСУ и ресурсы ВС РФ с целью завершения СВО. Он также заявил, что в ближайшем будущем Россия даст решающий бой коллективному Западу, который уже осознал, что не сможет выйти победителем из схватки.

До этого командир «Ахмата» заявил, что удары ВСУ западным оружием по регионам Российской Федерации не повлияют на исход спецоперации и победу России.

Ранее бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил о тяжелом положении украинских войск на восточной периферии фронта.

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Операция на Украине
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