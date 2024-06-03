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Российские дилеры обвинили автокомпании в монополизме

Автодилеры пожаловались в ФАС на дистрибьюторов машин из-за жестких контрактов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой проверить условия договоров дилеров с автопроизводителями и дистрибьюторами. Об этом пишут «Ведомости».

В письме за подписью исполнительного директора РОАД Игоря Чикина содержится просьба проверить договоры на предмет наличия элементов монополизма, а также дискриминации дилеров и недобросовестной конкуренции.

Дилеры пожаловались на короткие сроки действия договоров, которые не дают возможности окупить вложения, а также требования со стороны автопроизводителей и дистрибьюторов по частому обновлению дилерских центров.

Также дилеры пожаловались в ФАС на навязывание неликвидных автомобилей и неполный размер компенсаций при гарантийных случаях.

Ранее стало известно, что в России резко выросло число китайских подержанных машин, выставленных на продажу.

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