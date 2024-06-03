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Скидки на электрокары больше не дадут на китайские авто с низкой локализацией

Минпромторг привяжет скидки на электрокары к локализации производства

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Мария Девахина/РИА Новости

Минпромторг поставит в зависимость от уровня локализации электромобиля в России его участие в программах стимулирования спроса с получением государственной субсидии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Минпромторгом России уже вырабатывается сбалансированный подход к корректировке условий доступа российских электромобилей к данному механизму, предусматривающий включение дополнительных требований о необходимом уровне локализации», — рассказали в пресс-службе министерства.

Действующие сейчас программы стимулирования спроса на российские электромобили направлены на популяризацию этого вида транспорта у россиян и увеличения его рыночной доли, добавили в Минпромторге.

До этого вице-президент «АвтоВАЗа» Сергей Громак на «круглом столе» в Совфеде назвал «фейковой отверточной сборкой» выпуск китайских электромобилей в России.

О ситуации с производством электромобилей в России читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России резко выросло предложение подержанных китайских автомобилей.

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