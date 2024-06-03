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Депутат Белик: грузинам стоит пересмотреть свой взгляд на Европу в связи с законом об иноагентах

В Госдуме посоветовали протестующим против закона об иноагентах в Грузии посмотреть на Украину

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uma.gov.ru/Wikipedia

Закон об иноагентах, вызвавший массовые протесты в Грузии, существует в США и ряде европейских стран. Поэтому протестующим против закона грузинам стоит объективно взглянуть на опыт стран ЕС, куда сейчас стремится Грузия. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя подписание закона.

«При всей попытке западных стран разжечь конфликт в Грузии, скорее всего, им это не удастся. Позиция очень простая. Подобного рода закон действует в США и во многих других европейских странах. Если те, кто выходит сегодня на улицу и протестуют против этого закона, стремятся в Европу, то надо просто внимательно взять и посмотреть опыт тех стран, о которых они мечтают. Многие грузинские граждане, особенно молодежь, выражают недовольство отношением правительства к реализации прав и свобод граждан. Очевидно, что «курсом на Европу» руководители стран приводят своих граждан к войнам и разрухе. Грузинской молодежи важно учиться из опыта других стран: посмотрите на Украину и никогда не предавайте свои национальные интересы», — сказал политик.

В понедельник, 3 июня, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после преодоления президентского вето. Минюст Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать перечень организаций, действующих в иностранных интересах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси одержал победу над «недоброжелателями», поскольку стране удалось сохранить суверенитет и безопасность.

«С принятием закона о прозрачности выиграла только Грузия, ее суверенитет и ее безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно», — заявил он.

Ранее в Госдуме объяснили слова премьера Грузии о возвращении Абхазии и Южной Осетии к 2030 году.

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