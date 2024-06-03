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Генпрокуратура направила США и Германии запросы по взрывам на «Северных потоках»

ГП России направила четырем странам новые запросы по подрывам «Северных потоков»

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Dmitry Lovetsky/AP

Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в США, Германию, Францию и Кипр по подрывам газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, пишет ТАСС.

Иванов обратил внимание, что компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследования обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении подрывов «Севпотоков», несмотря на имеющиеся факты.

Он также добавил, что компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с РФ.

До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ответы США, Франции, Германии и Кипра на запросы надзорного ведомства России о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут миру, кто стоит за этими взрывами.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завело дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках».

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