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В российском футболе искоренили расизм

Глава РФС Дюков заявил об искоренении расизма в российском футболе

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пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью ТАСС после финала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» заявил, что в отечественном футболе больше не стоит проблема расизма.

По его словам последний эпизод, связанный с расовой нетерпимостью, был скорее исключением,

«Я не вижу таких проявлений. Последнее проявление расизма было в Ульяновске. Это было скорее исключение», — заявил Дюков.

Инцидент произошел 25 февраля 2023 года в Ульяновске. «Зенит» одержал победу во встрече со счетом 3:0 и выбил «Волгу» из розыгрыша Кубка России. По ходу игры один из болельщиков команды хозяев бросил банан в футболиста петербургского «Зенита» Вендела. По итогам суда виновник должен был выплатить более 500 тыс. рублей штрафа.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 90+5-й минуте оформил Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в РФС назвали дату возможного возвращения России в международные турниры ФИФА и УЕФА.

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