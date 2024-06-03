В Москве задержали участника нападения банды Басаева на Буденновск в 1995 году

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы Хамзата Зоева и обвинили в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева. Об этом сообщили в Telegram-канале Следкома.

По данным ведомства, уроженец Чечни в первой половине июня 1995 года принял участие в нападении на организации в Буденновске Ставропольского края.

В ведомстве напомнили, что в жертвами террористической атаки стали 129 человек, еще 317 получили ранения. В заложниках оказались 1586 горожан.

Задержать Зоева удалось при содействии МВД и ФСБ России. На данный момент он находится под стражей.

Недавно член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев заявил, что обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при присуждении им пожизненного лишения свободы.

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