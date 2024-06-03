Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании в госсобственность

Отец основателя «Макфы» Валерий Юревич обратился в СК после изъятия компании

close
100%
law.trunov.info

Отец бывшего губернатора Челябинской области и основателя компании «Макфа» Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет России после решения суда о передаче государству активов его семьи. Об этом сообщается на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

В мае стало известно, что все активы компании «Макфа» и связанных с ней организаций полностью перешли в собственность России.

Юревич просит СК РФ проверить на предмет подлога (ст. 292 УК) и неправосудности (ст. 305 УК) решение челябинского суда арестовать акции «Макфы» по иску Генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство предписало обратить их в доход государства.

По версии Генпрокуратуры, Михаил Юревич и бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

«Я обратился с заявлением о привлечении к ответственности лиц, умышленно принимавших заведомо незаконное решение, искажая реальность и подтасовывая факты», — заявил Валерий Юревич.

Отец экс-губернатора назвал решение суда «расправой», в которой «нет ни одного слова правды». Он обратил внимание на то, что суд был закрытым.

Юревич-старший добавил, что после избрания в Госдуму его сын не занимался предприятием, бизнесом занимался он.

Ранее суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами