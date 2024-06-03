Отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании в госсобственность

Отец бывшего губернатора Челябинской области и основателя компании «Макфа» Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет России после решения суда о передаче государству активов его семьи. Об этом сообщается на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

В мае стало известно, что все активы компании «Макфа» и связанных с ней организаций полностью перешли в собственность России.

Юревич просит СК РФ проверить на предмет подлога (ст. 292 УК) и неправосудности (ст. 305 УК) решение челябинского суда арестовать акции «Макфы» по иску Генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство предписало обратить их в доход государства.

По версии Генпрокуратуры, Михаил Юревич и бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

«Я обратился с заявлением о привлечении к ответственности лиц, умышленно принимавших заведомо незаконное решение, искажая реальность и подтасовывая факты», — заявил Валерий Юревич.

Отец экс-губернатора назвал решение суда «расправой», в которой «нет ни одного слова правды». Он обратил внимание на то, что суд был закрытым.

Юревич-старший добавил, что после избрания в Госдуму его сын не занимался предприятием, бизнесом занимался он.

Ранее суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти».