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Maersk отметила значительную загруженностью портов в Азии

Maersk столкнулся с масштабными задержками грузов из-за переполненных портов

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Global Look Press

Датский судоходный гигант Maersk столкнулся с серьезными заторами в портах Средиземноморья и Азии, что привело к существенным задержкам в расписании движения судов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«В результате заторов компания вынуждена пропустить два западных рейса из Китая и Южной Кореи, запланированных на начало июля», — говорится в сообщении Maersk.

В результате перегруженности компания пропустит два рейса в западном направлении из Китая и Южной Кореи, которые планировалось отправить в начале июля, пишет издание.

В конце мая стало известно, что Maersk запустила первый глубоководный контейнерный сервис в Украине. Сотрудничая с Iteris, судно соединяет порт Черноморск с Констанцей. Ожидается удвоение объемов и участие новых линий.

Ранее Maersk предупредила о серьезных сбоях в контейнерных перевозках.

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