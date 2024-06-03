Мигранты усыновляли детей из неблагополучных семей ради легализации в РФ

В Приморском крае правоохранители ликвидировали канал незаконной миграции в двух городах. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края в Telegram-канале.

Во Владивостоке по подозрению в противоправной деятельности задержали членов организации, которая помогала приезжим с оформлением документов. В Уссурийске участники незаконной миграции базировались в квартире жилого дома.

Как рассказали в пресс-службе комиссии, задержанные искали одиноких гражданок РФ с детьми из неблагополучной социальной среды, женщинам за вознаграждение предлагали вписать в графу «отца» в свидетельство о рождении ребенка иностранца. Приезжим это помогало получить вид на жительство в России.

При этом в комиссии уточнили, что мигранты, участвовавшие в незаконной схеме, прибывали в РФ из террористически опасных стран.

До этого жительница Приморья обогатилась аналогичным образом, продав отцовство своих детей неизвестным мужчинам.

Ранее десятки мигрантов парализовали работу психиатрической больницы в Новосибирске.