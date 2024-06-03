В МИД РФ поздравили Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Россия приветствует избранного президента Мексики Клаудию Шейнбаум и поздравляет ее с победой на выборах. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы, безусловно, поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом», — сказал Рябков.

Он также выразил надежду, что при новом руководстве отношения РФ и Мексики продолжат развиваться в позитивном ключе. Он напомнил о сложностях, которые в последнее время возникают у россиян при поездках в Мексику, и отметил, что Россия ведет диалог на эту тему с мексиканской стороной.

На президентских выборах в Мексике Клаудия Шейнбаум была кандидатом от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю». Она станет первой женщиной-президентом в истории страны. Главный конкурент Шейнбаум Сочитль Гальвес уже поздравила соперницу с победой на выборах.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.