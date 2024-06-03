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Сергей Бурунов обратился к натальной карте ради совместимости с Марго Робби

Актер Сергей Бурунов проверил совместимость с Марго Робби и Марией Ароновой

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Студия «Тритэ»

Актер Сергей Бурунов стал гостем YouTube-шоу «Натальная карта», где обратился к звездам в надежде узнать о совместимости с голливудской актрисой Марго Робби.

Ведущая шоу Олеся Иванченко для начала сообщила актеру, что у него древняя душа, так как артист прибыл на Землю с другой планеты. В ответ на это Бурунов подтвердил, что хочет улететь с планеты, когда что-то в его жизни идет не по плану.

«Он думал стать летчиком. И ты все время говоришь, что хочешь, чтобы тебя забрали на твою планету и мечтаешь стать серебряным шариком», — заявила помощница Бурунова Анастасия.

Затем актер попросил проверить его совместимость с Марго Робби и Марией Ароновой. С первой девушкой у Бурунова все было бы замечательно в сфере работы и интимных отношений, в других же аспектах жизни у Робби и звезды «Полицейского с Рублевки» ничего не получилось бы, однако российский актер остался доволен таким прогнозом.

Затем Бурунов попросил проверить совместимость с экранной женой Ароновой. Ведущая шоу заявила, что актеры могут жить душа в душу, но в интимных вопросах вряд ли найдут общий язык.

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