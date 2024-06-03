В Молдавии «заминировали» суд, рассматривающий дело главы Гагаузии

Неизвестный сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании суда в Молдавии, где должно состояться рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

О «минировании» собравшимся возле здания суда сторонникам Гуцул объявили по громкоговорителю, после чего они спустились к педагогическому университету. Вскоре полиция, проверив помещения суда, рассказала, что сообщение о бомбе было ложным.

В отношении Гуцул возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор». Сама глава Гагаузии считает, что дело сфабриковано, и таким образом президент Молдавии Майя Санду расправляется со своими политическими оппонентами.

Гуцул обращалась к госсекретарю США Энтони Блинкену и просила его обсудить с Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии.

Ранее в Молдавии отозвали лицензии у телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции.