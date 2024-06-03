Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии «заминировали» суд, рассматривающий дело главы Гагаузии

В рассматривающий дело Гуцул суд в Молдавии поступило сообщение о бомбе

close
100%
Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Неизвестный сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании суда в Молдавии, где должно состояться рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

О «минировании» собравшимся возле здания суда сторонникам Гуцул объявили по громкоговорителю, после чего они спустились к педагогическому университету. Вскоре полиция, проверив помещения суда, рассказала, что сообщение о бомбе было ложным.

В отношении Гуцул возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор». Сама глава Гагаузии считает, что дело сфабриковано, и таким образом президент Молдавии Майя Санду расправляется со своими политическими оппонентами.

Гуцул обращалась к госсекретарю США Энтони Блинкену и просила его обсудить с Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии.

Ранее в Молдавии отозвали лицензии у телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами