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Преснякову-младшему — 55

Владимир Пресняков-младший родился в музыкальной семье — отец артиста, композитор и саксофонист Владимир Пресняков, мать — Елена Преснякова, вокалистка, оба являлись участниками ВИА «Самоцветы». Свою первую песню Пресняков-младший сочинил в 11 лет. В 1986 году он спел в музыкальном фильме «Выше Радуги», песни в его исполнении также звучат в картинах «Она с метлой, он в черной шляпе», «Остров погибших кораблей», «Небеса обетованные».

В 1989-м Пресняков-младший выпустил свой дебютный альбом «Папа, ты сам был таким». До 1994 года работал в Театре песни Аллы Пугачевой. За годы карьеры музыкант записал более десятка альбомов, трижды был лауреатом премии «Золотой граммофон». Сегодня Пресняков-младший продолжает выступать и радовать поклонников новинками, а также впервые участвует в шоу «Голос» в качестве наставника.

Артист был женат трижды. С дочерью Пугачевой, Кристиной Орбакайте, Пресняков-младший начал жить, когда той было 16 лет. Пресняков и Орбакайте официально не оформляли отношения, даже когда в 1991 году родился их сын Никита. После расставания с Орбакайте в жизни певца появилась модельер Елена Ленская. С 2010 года Пресняков-младший женат на певице Натальи Подольской, у них двое детей.

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