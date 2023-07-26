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Ненавидела себя за суицид ребенка. Умерла певица Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет

В возрасте 56 лет умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор, сменившая в 2017 году имя на Магду Давитт, а в 2018 году принявшая ислам и взявшая имя Шухада.

Петь Шинейд начала в середине 1980-х в дублинских кафе, тогда же записала первый альбом — но лейбл отказался записывать его, назвав песни «слишком кельтскими». Свой первый диск она спродюсировала сама — он даже добрался в 1988 году до 36-й строчки Billboard 200 в США.

В юности певица была ирландской националисткой и защищала IRA (Ирландскую республиканскую армию), а также критиковала другую ирландскую группу — U2 — за «напыщенность».

Одна из самых известных её песен — Nothing Compares To You, которую написал Принс (1958-2016). Несколько раз О'Коннор объявляла о завершении музыкальной карьеры.

В январе 2022 года 17-летний сын артистки, Шейн, покончил с собой, сбежав из больницы. Музыкантка обвинила в случившемся «Ирландию, местную социальную службу защиты детей (Tusla) и систему здравоохранения страны». Мальчик был госпитализирован в психиатрическую клинику, когда соцзащита узнала о его предсмертных записках и планировании похорон.

Певица заявила, что ненавидит себя. Её госпитализировали. Ранее у О'Коннор было диагностировано биполярное расстройство.

У неё осталось еще трое детей — дочь и двое сыновей.

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