В «Енисее» рассказали, что намерены делать с подравшимися футболистами

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявил, что вопрос с отстранением защитников Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина, а также нападающего Андрея Окладникова от тренировок и игр из-за участия в драке на базе отдыха будет решен после выяснения всех обстоятельств. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На данный момент футболисты находятся в расположении команды. Клуб выясняет, что на самом деле случилось в тот вечер. При этом, независимо от результатов проверки клуб примет меры, чтобы подобного не происходило в будущем», — сказал Федосеев.

Telegram-канал «112» изначально указал, что причиной конфликта послужил тот факт, что футболисты громко слушали музыку, мешали окружающим и не реагировали на замечания. Администрация вызвала Росгвардию, однако это не помогло. В скором времени после этого игроки вступили в конфликт.

По итогам инцидента на Хозина был составлен протокол за мелкое хулиганство. Сам футболист рассказал, что инициаторами конфликта выступили не футболисты, а после драки у них вымогали деньги.

Ранее появилось видео драки футболистов «Енисея» с отдыхающими в Красноярске. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «112».