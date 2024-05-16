Exeed представил новый флагман модельного ряда

Китайский автобренд Exeed представил кроссовер Sterra ET. Об этом сообщает «Авторевю».

Длина Exeed Sterra ET составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Кроссовер получил электрическую силовую установку с двумя моторами, суммарная мощность которой превышает 500 л.с., и систему полного привода. Запас хода электромобиля в зависимости от модификации составит от 500 до 700 км. Система быстрого заряда батареи позволит за пять минут восполнить энергию, которой хватит на 150 км пути.

В салоне передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а пассажирское кресло можно разложить в спальное место с дополнительной подставкой для ног. У пассажиров второго ряда есть отдельный тачскрин для управления микроклиматом и «музыкой»: он встроен в торец центрального бокса между передними креслами.

Электромобили компании Exeed, которая входит в состав Chery, будут представлены в России под суббрендом Exlantix, рассказывал гендиректор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов. Кроссовер Sterra ET планируется вывести на рынок России в первой половине 2024 года.

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