Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Exeed представил новый флагман модельного ряда

В Китае представили кроссовер Exeed Sterra ET, который появится в России

close
100%
Exeed

Китайский автобренд Exeed представил кроссовер Sterra ET. Об этом сообщает «Авторевю».

Длина Exeed Sterra ET составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Кроссовер получил электрическую силовую установку с двумя моторами, суммарная мощность которой превышает 500 л.с., и систему полного привода. Запас хода электромобиля в зависимости от модификации составит от 500 до 700 км. Система быстрого заряда батареи позволит за пять минут восполнить энергию, которой хватит на 150 км пути.

В салоне передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а пассажирское кресло можно разложить в спальное место с дополнительной подставкой для ног. У пассажиров второго ряда есть отдельный тачскрин для управления микроклиматом и «музыкой»: он встроен в торец центрального бокса между передними креслами.

Электромобили компании Exeed, которая входит в состав Chery, будут представлены в России под суббрендом Exlantix, рассказывал гендиректор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов. Кроссовер Sterra ET планируется вывести на рынок России в первой половине 2024 года.

Ранее сообщалось, что компания Nio выпустила дешевый автомобиль с кузовом кросс-купе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами