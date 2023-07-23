«Горки», «Ближняя дача», «Глициния»: где отдыхала советская элита
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Горки Ленинские
В 1918 году Владимир Ленин приехал вместе с женой в усадьбу Горки (ее последней владелицей была русская благотворительница Зинаида Рейнбот, вдова предпринимателя Саввы Морозова). Предполагалось, что там он восстановит здоровье после неудавшегося покушения на его жизнь Фанни Каплан.
После прибытия новый хозяин распорядился оставить роскошное убранство дома нетронутым, заявив, что все это принадлежит народу.
На фото:главный дом открытого после реставрации ансамбля усадьбы «Горки Ленинские», 2015 год
Горки Ленинские
В распоряжении вождя мирового пролетариата оказались не только несколько роскошных домов усадьбы, оснащенных всеми благами цивилизации — электричеством, центральным отоплением, водопроводом, канализацией, телефонной связью — но и территорией вокруг в 350 га. Рядом с домом был устроен красивый парк с несколькими прудами и беседками.
Ленин с семьей приезжал в усадьбу, как на дачу, в течение последующих четырех лет в выходные и в отпуска, а с мая 1923 года Горки вождь практически не покидал.
На фото: Владимир Ленин и его супруга Надежда Крупская в Горках, 1922 год
Зубалово
Количество официальных загородных резиденций Иосифа Сталина насчитывало около двадцати. На даче в Зубалово, расположенной на западе Московской области, вождь и его вторая жена Надежда Аллилуева жили целых 13 лет – с 1919 года по 1932 годы.
Территория, огороженная массивной кирпичной изгородью, и постройки в готическом стиле ранее принадлежали нефтепромышленнику из Батуми Зубалову.
«Дом перестроили: убрали старую мебель, снесли высокие готические крыши, перепланировали комнаты. Только в маленькой маминой комнатке наверху сохранились <…> стулья, стол и высокое зеркало в золоченой оправе и с золочеными резными ножками. Отец с мамой жили на втором этаже, а дети, бабушка, дедушка, кто-нибудь из гостей — внизу», — рассказывала в книге «Двадцать писем к другу» дочь Сталина Светлана Аллилуева.
Зубалово
Вокруг дачи был еловый лес. Аллилуева в своей книге писала, что отец не умел созерцать природу, его подход к ней всегда был практическим. Поэтому, когда Сталин обосновался в Зубалово, он распорядился разбить фруктовые сады, высадить кусты малины, смородины, клубники. По указанию хозяина устроили пасеку, поляны рядом с ней засевались гречихой. Было птичье хозяйство с фазанами, цесарками, индейками.
На фото:Иосиф Сталин читает газету во время отдыха
Кунцевская дача
Дача под Кунцево (известная как «ближняя» — от нее до Кремля можно было добраться за 12 минут) была спроектирована главным архитектором хозуправления ЦИК Мироном Мержановым в 1932 году. Кроме нее, он позже построил резиденции для вождя в Сочи, Гудауте и Гаграх. Несмотря на все заслуги, участь Мержанова была незавидной: 1943 году архитектора, а также его жену и сына репрессировали.
Кунцевская дача
Генсек заехал в «ближнюю» дачу в 1934 году. Она стала вторым по важности рабочим кабинетом после кремлевского. Дом представлял собой одноэтажное здание, выкрашенное зеленой краской. Внутри – семь комнат, обшитых панелями из благородных пород дерева, паркет, строгое убранство.
Через несколько лет дача была перестроена, и в ней появился второй этаж. Впрочем, Сталин туда почти не поднимался, преимущественно проводил время в 76-метровой Малой столовой – за большим столом в комнате он и работал, и обедал. В этой же комнате, по одной из версий (ее приводит Аллилуева в своей книге), в марте 1953 года у генсека случился приступ, от которого он уже не оправился.
Дача в Сочи «Зеленая Роща»
Дача «Зеленая Роща» или «Новая Мацеста» располагалась в Сочи, она известна как резиденция, в которую Сталин приезжал поправить здоровье.
Как и дача в Кунцеве, дом был выкрашен в зеленый цвет. Площадь резиденции составляла 200 кв. м, внутри было пять комнат. Мебель была сделана на заказ и учитывала невысокий рост вождя, ступени в доме и вокруг него были низкими, чтобы страдающему ревматизмом генсеку было легче по ним подниматься.
Дача в Сочи «Зеленая Роща»
Как и в других резиденциях, в Зеленой роще генсек часто проводил время за застольями с верхушкой партии. Также с гостями он играл в бильярд, городки, кегельбан. Часть свободного времени Сталин отводил прогулкам по парку в 8,5 гектара, окружавшему дачу. Иногда он спускался к морю, но никогда не плавал, так как не умел.
На фото:В 90-е на территории санатория «Зеленая роща» мог отдохнуть любой желающий, в том числе искупаться в бассейне, который при Сталине ежедневно наполняли морской водой
Дача Сталина «Холодная речка» в Абхазии
Из южных дач Сталина, кроме сочинской, известен особняк «Холодная речка». Он получил название благодаря реке Багрыпста, которая протекает поблизости.
Строительство дома площадью 500 кв.м было сопряжено с огромными сложностями – резиденция была возведена прямо в скале, которую строители выдалбливали вручную.
Дача Сталина «Рица»
В Абхазии на берегу озера Рица располагалась еще одна, не менее знаменитая резиденция Сталина. Хотя Иосиф Виссарионович гостил тут всего пару раз, все было устроено для комфортного пребывания. Была даже своя ГЭС, построенная в трех километрах от дома, благодаря которой здесь никогда не было проблем с электричеством.
Дача «Глициния»
Отдыхать на юге любили и другие советские вожди. Так, Никита Хрущев ввел моду на дачи в Крыму.
Специально для него на склоне горы Могаби в поселке Нижняя Ореанда в 1955 году построили госдачу №1 с названием «Глициния». Дом располагался в 50 метрах от моря. Внешне не примечательный, внутри он был роскошным: 14 комнат, столовая на 40 человек, в которой было не стыдно принимать гостей, банкетный и каминный залы. Через шесть лет в резиденции появился крытый бассейн с подогревом.
Дача «Глициния»
Преемник Хрущева Леонид Брежнев также жаловал «Глицинию» и часто проводил здесь время со своей семьей.
Дача Заречье-6
Другим излюбленным местом отдыха третьего генсека была дача «Заречье-6» (сейчас рядом с этим местом располагается Школа управления «Сколково»). Он получил дом в 1960 году, когда стал председателем президиума верховного совета СССР.
По сравнению с «Глицинией» дача была скромная, но Брежнев отказывался менять ее на другой дом, чуть позже проведя в ней реконструкцию.
На фото:Леонид Брежнев с супругой на государственной даче «Заречье», 1971 год
Дача «Заря»
Михаилу Горбачеву и его жене Раисе Максимовне Госдача №1, так полюбившаяся Хрущеву и Брежневу, не приглянулась, и они приняли решение построить что-то новое. Место для особняка генерального секретаря ЦК КПСС выбрали в двух километрах от поселка Форос в Крыму.
В середине 80-х здесь вырос трехэтажный особняк, отделанный серым мрамором, привезенным из-за границы. Внутри комнаты украшали шелковые обои, гобелены, старинные вазы. В официальных документах дача значилась как Госдача №11 или Объект «Заря».
На территории комплекса, помимо корпуса для главных лиц страны, был дом с кинозалом, спортзалом и бильярдной, теннисный корт, вертолетная площадка, а также хозяйственные строения. Из необычных новшеств, о которых даже не могли мечтать другие генсеки, на даче «Заря» был свой эскалатор к морю.
Именно здесь Горбачев находился 19 августа 1991, когда в стране произошел августовский путч, когда группа из высшего советского руководства попыталась захватить власть в СССР.
В День дачника «Газета.Ru» вспоминает любимые загородные резиденции представителей советской власти.
До начала в СССР массового строительства дачных поселков в 1960-х годах для обычного советского человека свой загородный дом был почти недостижимой мечтой. При этом политическая элита СССР уже с 20-х годов осваивала заброшенные дворянские поместья и усадьбы и за государственный счет возводила себе шикарные по тем меркам резиденции.
Вокруг них разбивали сады, огороды, устраивали целые хозяйства. Рядом с корпусами, где размещались номенклатурные чины и члены их семей, жила армия прислуги, которая ежедневно следила за большими хозяйствами, заботилась, чтобы условия для питания и проживания были на высшем уровне.
Рядовые граждане о таких роскошествах не знали.
Дома были окружены гектарами леса и скрыты от любопытных взглядов за высокими заборами. В газетах о роскошных интерьерах резиденций и нескромных застольях не писали, так что простые люди пребывали в полном неведении относительно того, как и сколько отдыхали их вожди.