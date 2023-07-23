«Горки», «Ближняя дача», «Глициния»: где отдыхала советская элита

В День дачника «Газета.Ru» вспоминает любимые загородные резиденции представителей советской власти.

До начала в СССР массового строительства дачных поселков в 1960-х годах для обычного советского человека свой загородный дом был почти недостижимой мечтой. При этом политическая элита СССР уже с 20-х годов осваивала заброшенные дворянские поместья и усадьбы и за государственный счет возводила себе шикарные по тем меркам резиденции.

Вокруг них разбивали сады, огороды, устраивали целые хозяйства. Рядом с корпусами, где размещались номенклатурные чины и члены их семей, жила армия прислуги, которая ежедневно следила за большими хозяйствами, заботилась, чтобы условия для питания и проживания были на высшем уровне.

Рядовые граждане о таких роскошествах не знали.

Дома были окружены гектарами леса и скрыты от любопытных взглядов за высокими заборами. В газетах о роскошных интерьерах резиденций и нескромных застольях не писали, так что простые люди пребывали в полном неведении относительно того, как и сколько отдыхали их вожди.