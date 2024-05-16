Делегацию РФ не пустили на конференцию ЮНЕСКО

Нидерланды отказали делегации из России в получении аккредитации на открывшуюся 13 мая Международную конференцию ЮНЕСКО. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с 70-летием Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, сообщает ТАСС.

«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу», – заявила дипломат, назвав решение принимающей стороны вопиющим примером попыток Запада использовать конвенцию в корыстных целях.

Захарова отметила, что конференция «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» проводится при поддержке МИД, министерства обороны, министерства образования, культуры и науки Нидерландов.

До этого Франция отклонила заявки более чем 20 волонтеров из России, которые хотели поехать в Париж на летнюю Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО отправит на Луну капсулу с 275 языками Земли на случай глобальной катастрофы.