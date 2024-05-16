Россиянин рассказал, что в его квартире замироточила икона

В квартире жителя Тулы Романа Михайлова замироточила икона Николая Чудотворца. Об этом сообщают «Вести Тула».

По словам мужчина, это случилось по молитвам схиархимандрита Илия (Ноздрина), у которого за несколько дней до этого побывал паломник.

«Я взял ее с собой в дорогу, когда поехал к моему Духовному отцу схиархимандриту Илию в Оптинский скит в деревне Сосенка. По возвращении домой пошел в магазин, чтобы подобрать новый киот для иконы.

При вскрытии и перекладывании иконы работница магазина заметила и почувствовала благоухание, после чего и я увидел блестящую слезу в правом глазу свт. Николая Чудотворца, много других капель и ощутил Благоухание», – рассказал Михайлов.

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