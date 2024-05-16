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Россиянин рассказал, что в его квартире замироточила икона

Житель Тулы рассказал, что у него замироточила икона Николая Чудотворца

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Вести - Тула/VK

В квартире жителя Тулы Романа Михайлова замироточила икона Николая Чудотворца. Об этом сообщают «Вести Тула».

По словам мужчина, это случилось по молитвам схиархимандрита Илия (Ноздрина), у которого за несколько дней до этого побывал паломник.

«Я взял ее с собой в дорогу, когда поехал к моему Духовному отцу схиархимандриту Илию в Оптинский скит в деревне Сосенка. По возвращении домой пошел в магазин, чтобы подобрать новый киот для иконы.

При вскрытии и перекладывании иконы работница магазина заметила и почувствовала благоухание, после чего и я увидел блестящую слезу в правом глазу свт. Николая Чудотворца, много других капель и ощутил Благоухание», – рассказал Михайлов.

7 мая в Петербурге осудили женщину, которая украла из дома знакомого старинную икону стоимостью 120 тысяч рублей.

5 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение передать чудотворную Казанскую икону Божией Матери в дар кафедральному соборному храму Христа Спасителя.

До этого настоятелю храма в селе Терса в Вольском районе Саратовской области Олегу Чернату запретили ввозить в Россию религиозные предметы.

Ранее подростка арестовали после нападения с ножом на охранника российского храма.

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