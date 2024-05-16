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Фицо ожидает новая операция

Pravda: премьера Словакии Фицо ожидает операция на тазобедренном суставе

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает новая операция. Об этом сообщил портал Pravda.

Отмечается, что политика ожидает операция на тазобедренном суставе. В среду ему провели операцию, в ходе которой врачам удалось остановить кровоизлияние в брюшной полости. Медикаменты, разжижающие кровь, могут вызвать проблемы.

16 мая руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что покушение на Фицо с большой долей вероятности было организовано западными спецслужбами с целью запугать неугодных Вашингтону и Брюсселю политиков в Европе.

В этот же день глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сказал, что покушение на премьера страны было мотивированно политически, общество в государстве находится на «пороге гражданской войны».

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на покушение на Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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