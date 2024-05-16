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Анастасия Волочкова вспомнила, как жила в комнате с четырьмя животными из-за отсутствия финансов

Балерина Волочкова призналась, что жила в коммуналке вместе с родителями и питомцами

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова в шоу Анфисы Чеховой на ТВ-3 вспомнила, как жила в одной комнате с четырьмя питомцами и тремя людьми.

«Там было три комнаты, в одной из которых жили мы. Там спали я, мама, папа, моя бабушка, кот, собака, хомячок Васька и попугайчик Пашка», — отметила Волочкова.

Она также рассказала, что в 19 лет стала встречаться с артистом балета Фарухом Рузиматовым. По словам Волочковой, ее мама была против отношений в раннем возрасте, так как хотела замотивировать девушку на успех в профессиональной среде. Балерина отметила: ее мама хотела, чтобы дочь стала самостоятельной и независимой.

«Она говорила: «Ты сначала должна стать профессиональной балериной, самодостаточной женщиной, независимым человеком. Быть такой, что кто бы тебе ни составил партию, ты никогда бы не была при ком-то». В итоге так и получилось. Но тогда я отодвигала маму и шла на свидание», — резюмировала Волочкова.

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