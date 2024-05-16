В Москве запретили строительство малогабаритного жилья

Столичные власти ввели ограничения на строительство малогабаритного жилья в Москве. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на письмо от Москомэкспертизы.

Согласно информационному письму, в городе больше не будут выдавать разрешения на возведение квартир-студий и однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м.

В документе отмечается, что термин «студия» не является видом жилого помещения по Жилищному кодексу РФ. При этом минимальная площадь однокомнатной квартиры по правилам проектирования многоквартирных домов должна составлять не менее 28 кв. м, а двухкомнатной — 44 кв. м и более.

«При проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — говорится в письме Москомэкспертизы.

Власти ссылаются на достигнутые столицей показатели в жилищном строительстве и целевые ориентиры, заданные указом президента РФ. Новые требования не затронут уже одобренные проекты. Объекты, по которым на 7 мая 2024 года было получено положительное заключение экспертизы или разрешение на строительство, смогут быть достроены в прежнем формате.

Однако в дальнейшем за нарушение норм по минимальным площадям Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения. А Мосгосстройнадзор проконтролирует соблюдение требований на всех этапах — от выдачи разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию.

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