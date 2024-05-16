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США разместили ракетные установки Mk 70 у границ РФ

РИА Новости: США разместили в Дании ракетные установки Mk 70

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Forsvaret

В начале мая МИД России предупредил США о последствиях размещения ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира в связи с тем, что американские силы перебросили системы Typhon на Филиппины и к границам РФ. Об этом говорится в материале РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о Mk 70 — наземной версии ракетного комплекса вертикального пуска Mk 41. В Военно-морских силах (ВМС) США сообщили, что две установки в рамках учений доставили на датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря. 6 мая его продемонстрировали журналистам на базе «Альмегардс Казерне». В американских СМИ эту систему также называют MRC Typhon.

Как указали в ВМС США, Mk 70 оснащены зенитными ракетами Raytheon Standard SM-6, которые были приняты на вооружение в 2013 году. Она предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинке заявлял, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут разместить в Харькове.

В начале мая посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявлял, что Россия будет вынуждена реагировать, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее посол Антонов заявил, что США «выводят из тени» вооружения, запрещенные ДРСМД.

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