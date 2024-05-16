Чемпион мира заявил, что находится под впечатлением от Костомарова после ампутаций

Французский фигурист, чемпион мира Брайан Жубер признался, что находится под впечатлением от того, как катается олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после перенесенных операций по ампутации конечностей. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вместе с Романом мы выступали на нескольких турнирах, а потом катались в одних шоу. Он очень приятный человек. Я видел, как он катается после болезни, и нахожусь под впечатлением! Он очень сильный, стал примером для всех нас: показывает, что никогда нельзя сдаваться и терять веру, какими бы трудными ни были жизненные обстоятельства», — заявил Жубер.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее Жубер заявил, что ему очень жаль российских фигуристов.