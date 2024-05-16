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В МИД РФ отреагировали на приостановку финансирования ОДКБ Арменией

МИД РФ: приостановка Арменией выплат в ОДКБ — не трагедия

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что решение Армении приостановить финансирование Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не является трагедией. Об этом пишет РИА Новости.

«Приостановление финансирования — это не трагедия, организация продолжает жить. Армения не выходит из ОДКБ. Она продолжает работать», — сказал Панкин.

Он отметил, что в ОДКБ были случаи, когда государства-члены задерживали взносы или выплачивали их по частям. По его словам, МИД РФ больше обеспокоен дальнейшим военно-политическим курсом Армении.

8 мая в ОДКБ заявили, что знали о планах Еревана прекратить финансирование организации. Однако это не означает выход Армении из организации, подчеркнули в ОДКБ.

До этого стало известно, что Ереван не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ.

О заморозке участия в ОДКБ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года.

Ранее Пашинян заявил о наличии множества проблем между Россией и Арменией.

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