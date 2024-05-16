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В Петербурге из Эрмитажа эвакуировали людей после информации о минировании

«Фонтанка»: в Петербурге эвакуировали Эрмитаж из-за сообщения о минировании

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Петербурге сотрудники Эрмитажа вывели всех посетителей из музея из-за угрозы минирования. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу организации.

Причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Информация о подробностях отсутствует.

«Выводим, проверяем, обратно всех заводим, все билеты действуют», – поделились представители музея.

В этот же день сотрудники Нижнего парка «Петергофа» эвакуировали посетителей из-за угрозы минирования. Парк закрыли на неопределенный срок. По словам представителей пресс-службы ГМЗ «Петергоф», они уже оповестили профильные службы о произошедшем. Специалисты работают в соответствии с инструкцией.

Те, кто приобрел билеты в Нижний парк в кассах, могут вернуть их. Для этого необходимо обратиться в кассы на Дворцовой и Разводной площадях. В случае, если пропуск приобретался онлайн, средства вернутся на счет автоматически.

Ранее иностранец сообщил о минировании в Пулково, чтобы задержать рейс и вернуть супругу.

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