Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин присвоил 10 млн рублей, заявив, что потратит их на сельхозтехнику

В КЧР задержали председателя сельхозкооператива, присвоившего 10 млн рублей

close
100%
Shutterstock

В Карачаево-Черкесской республике полицейские выявили факт незаконных действий 54-летнего местного жителя, его подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, в 2021 году председатель сельскохозяйственного кооператива предоставил в госучреждение документы для оформления субсидии — в них он указал, что якобы приобрел сельскохозяйственную технику на 10 млн рублей. В рамках господдержки мужчина возместил затраты, причинив ущерб республиканскому бюджету. В действительности никакую технику он не приобретал, а полученный деньги потратил по своему усмотрению.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейский украл табун лошадей и продал их за 6,9 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами