Россиянин присвоил 10 млн рублей, заявив, что потратит их на сельхозтехнику

В Карачаево-Черкесской республике полицейские выявили факт незаконных действий 54-летнего местного жителя, его подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, в 2021 году председатель сельскохозяйственного кооператива предоставил в госучреждение документы для оформления субсидии — в них он указал, что якобы приобрел сельскохозяйственную технику на 10 млн рублей. В рамках господдержки мужчина возместил затраты, причинив ущерб республиканскому бюджету. В действительности никакую технику он не приобретал, а полученный деньги потратил по своему усмотрению.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейский украл табун лошадей и продал их за 6,9 млн рублей.