От «Ростовской красивицы» до посла чемпионата мира по футболу. Как менялась Виктория Лопырева

Виктория Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Параллельно с обучением в вузе по специализации «управление предприятием» начала карьеру модели. В 1999 году выиграла конкурс «Фотомодель Дона», в 2001 — «Ростовская красавица». В том же году члены жюри фестиваля моды «Золотая молния» во главе с Валентином Юдашкиным признали девушку лучшей моделью. В 2002 году Лопырева одержала победу на конкурсе «Донбасс OPEN», а в 2003 году стала «Мисс Россия».

В Москву модель переехала в 2005 году. В столице она начала работать на центральном телевидении. На НТВ вела программу «Футбольная ночь», а также вместе со Львом Новоженовым «Вопрос, еще вопрос» на «НТВ». На «Муз-ТВ» вела «Скорую модную помощь» и FashionChart. На канал НТВ-Плюс вела «Футбольную кухню».

Лопырева — посол чемпионата мира по футболу 2018 года и посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.

Встречалась с певцом Владом Топаловым с 2011 по 2012 год. В 2015 году — с футболистом Федором Смоловмым. Состояла в отношениях с певцом Николаем Басковым. В 2018 году в интервью «Комсомольской правде» Басков рассказал о фиктивности их союза. В том же материале сообщили, что Лопырева ждет ребенка. Ее сын Марк Лионель от бизнесмена, первого заместителя председателя правительства Республики Коми Игоря Булатова родился 5 февраля 2019 года в Майами.