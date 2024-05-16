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Европу предупредили о рисках из-за скопившихся долгов

ЕЦБ: высокие уровни долга подвергают Европу риску негативных потрясений

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Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что страны ЕС стали более уязвимы для негативных потрясений из-за неспособности сократить свой государственный долг. Об этом пишет Financial Times.

Сочетание высоких уровней долга и лояльной налогово-бюджетной политики отпугивает инвесторов. Это, в свою очередь, может привести к еще большему росту заимствований и оказать негативное влияние на финансовую стабильность, предупредил регулятор.

Основным тормозом для роста экономики региона остаются структурные проблемы. Озабоченность также вызывают признаки роста убытков в коммерческой недвижимости, отметили в ЕЦБ.

Предупреждение регулятора последовало после того, как Еврокомиссия опубликовала обновленные экономические прогнозы на ближайшие два года. По новым оценкам, рост ВВП еврозоны в 2024 году составит 0,8% (1,2% в предыдущем прогнозе), а в 2025 году — 1,4% (было 1,6%).

Ранее в Европе пересмотрели прогноз по экономике России из-за бума в оборонке.

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