Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась новая магнитная буря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Около часа назад (в 11 часов 38 минут по московскому времени) на Земле началась магнитная буря среднего уровня, класса G2», — написал Леус.

По словам синоптика, буря не была спрогнозирована Центрами прогнозов космической погоды, но она, скорее всего, будет непродолжительной и быстро закончится.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что после сильной магнитной бури на Землю вряд ли обрушится аномальная жара. Подобные прогнозы других экспертов он назвал преждевременными.

Шувалов напомнил об исследованиях солнечно-земных процессов в лаборатории Гидрометцентра. Тогда ученые пришли к выводу о низком влиянии солнечной активности на погодные процессы.

По данным Гидрометцентра, предстоящим летом в России будет преобладать изменчивая погода.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.