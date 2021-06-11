Звезда «Трансформеров» и скандалист: Шайе Лабафу — 35
Американский актер Шайа Лабаф родился 11 июня 1986 года в Лос-Анджелесе. Он рос в семье клоуна и танцовщицы, которые развелись после того, как отец вернулся с Вьетнамской войны и начал злоупотреблять алкоголем.
Первой ролью Лабафа в кино стал Кэл в фильме «Рождественский путь» в 1998 году, но относительную узнаваемость актер обрел только в 2003-м благодаря появлению в диснеевской ленте «Клад». Через год Лабаф снялся в картине о гольфисте «Триумф». Когда актер сыграл главную роль в фильме «Паранойя», критики предрекли ему яркую карьеру в Голливуде. Так и вышло: Лабаф снялся в трех частях «Трансформеров», фильмах «На крючке», «Константин: Повелитель тьмы», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Арахисовый сокол» и других.
Лабаф часто мелькает в хронике из-за правонарушений. Его неоднократно арестовывали по обвинениям в несоблюдении общественного порядка. В прошлом году певица Сиа призналась, что эмоционально пострадала из-за Лабафа в 2015-м, когда он снялся в ее клипе на песню «Elastic Heart». По словам исполнительницы, актер обманом заставил ее вступить с ним в сексуальные отношения, утверждая, что у него никого нет. Певица FKA Twigs, с которой Лабаф встречался до 2019 года, обвинила его в насилии.
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