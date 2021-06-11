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Звезда «Трансформеров» и скандалист: Шайе Лабафу — 35

Американский актер Шайа Лабаф родился 11 июня 1986 года в Лос-Анджелесе. Он рос в семье клоуна и танцовщицы, которые развелись после того, как отец вернулся с Вьетнамской войны и начал злоупотреблять алкоголем.

Первой ролью Лабафа в кино стал Кэл в фильме «Рождественский путь» в 1998 году, но относительную узнаваемость актер обрел только в 2003-м благодаря появлению в диснеевской ленте «Клад». Через год Лабаф снялся в картине о гольфисте «Триумф». Когда актер сыграл главную роль в фильме «Паранойя», критики предрекли ему яркую карьеру в Голливуде. Так и вышло: Лабаф снялся в трех частях «Трансформеров», фильмах «На крючке», «Константин: Повелитель тьмы», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Арахисовый сокол» и других.

Лабаф часто мелькает в хронике из-за правонарушений. Его неоднократно арестовывали по обвинениям в несоблюдении общественного порядка. В прошлом году певица Сиа призналась, что эмоционально пострадала из-за Лабафа в 2015-м, когда он снялся в ее клипе на песню «Elastic Heart». По словам исполнительницы, актер обманом заставил ее вступить с ним в сексуальные отношения, утверждая, что у него никого нет. Певица FKA Twigs, с которой Лабаф встречался до 2019 года, обвинила его в насилии.

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Актер Шайа ЛаБаф, 2019 год Актер Шайа ЛаБаф, 2019 год
Актер Шайа ЛаБаф, 2016 год Актер Шайа ЛаБаф, 2016 год
В 2014 году актер Шайа ЛаБаф, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Нимфоманка» Ларса фон Триера, явился на премьеру картины с бумажным пакетом на голове. На нем было написано «Я больше не знаменитость» В 2014 году актер Шайа ЛаБаф, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Нимфоманка» Ларса фон Триера, явился на премьеру картины с бумажным пакетом на голове. На нем было написано «Я больше не знаменитость»
Кадр из сериала &laquo;Зажигай со Стивенсами&raquo; (2000-2003) Кадр из сериала &laquo;Зажигай со Стивенсами&raquo; (2000-2003)
Кадр из фильма &laquo;Константин: Повелитель тьмы&raquo; (2005) Кадр из фильма &laquo;Константин: Повелитель тьмы&raquo; (2005)
Кадр из фильма &laquo;День из жизни&raquo; (2008) Кадр из фильма &laquo;День из жизни&raquo; (2008)
Меган Фокс и Шайа ЛаБаф в фильме &laquo;Трансформеры&raquo; (2007) Меган Фокс и Шайа ЛаБаф в фильме &laquo;Трансформеры&raquo; (2007)
Кадр из фильма &laquo;Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа&raquo; (2008) Кадр из фильма &laquo;Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа&raquo; (2008)
Кадр из фильма &laquo;Нимфоманка: Часть 1&raquo; (2013) Кадр из фильма &laquo;Нимфоманка: Часть 1&raquo; (2013)
Актеры Шайа ЛаБаф и Кейт Мара в фильме &laquo;Война&raquo; (2016) Актеры Шайа ЛаБаф и Кейт Мара в фильме &laquo;Война&raquo; (2016)
Шайа ЛаБаф и Ванесса Кирби в фильме &laquo;Фрагменты женщины&raquo; (2020) Шайа ЛаБаф и Ванесса Кирби в фильме &laquo;Фрагменты женщины&raquo; (2020)
Актеры Шайа ЛаБаф, 2019 год Актеры Шайа ЛаБаф, 2019 год
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Актер Шайа ЛаБаф, 2019 год
Актер Шайа ЛаБаф, 2016 год
В 2014 году актер Шайа ЛаБаф, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Нимфоманка» Ларса фон Триера, явился на премьеру картины с бумажным пакетом на голове. На нем было написано «Я больше не знаменитость»
Кадр из сериала «Зажигай со Стивенсами» (2000-2003)
Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы» (2005)
Кадр из фильма «День из жизни» (2008)
Меган Фокс и Шайа ЛаБаф в фильме «Трансформеры» (2007)
Кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Кадр из фильма «Нимфоманка: Часть 1» (2013)
Актеры Шайа ЛаБаф и Кейт Мара в фильме «Война» (2016)
Шайа ЛаБаф и Ванесса Кирби в фильме «Фрагменты женщины» (2020)
Актеры Шайа ЛаБаф, 2019 год
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