Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В Минобороны рассказали, где находился эпицентр взрыва в Харькове

Минобороны: на видео ВСУ с якобы ударом по ТЦ показан взрыв боеприпасов
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

На видео Укрианы с якобы ударом российской стороны по торговому центру (ТЦ) в Харькове продемонстрирован взрыв боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«За несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, это говорит о том, что в ТЦ «Персона» с высокой вероятностью «произошла детонация хранившихся там боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

В МО объяснили, что заявления украинской стороны о якобы «российском ударе по Харькову» были озвучены с целью отвлечения внимания общественности от теракта против мирного населения в Хорлах Херсонской области. По данным пресс-службы, Вооруженные силы России не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте Харькова.

Утром 2 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.

Ранее Сальдо оценил мощь от средств поражения ВСУ при теракте в Хорлах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551281_rnd_7",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+