В Минобороны рассказали, где находился эпицентр взрыва в Харькове

Минобороны: на видео ВСУ с якобы ударом по ТЦ показан взрыв боеприпасов

На видео Укрианы с якобы ударом российской стороны по торговому центру (ТЦ) в Харькове продемонстрирован взрыв боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«За несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, это говорит о том, что в ТЦ «Персона» с высокой вероятностью «произошла детонация хранившихся там боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

В МО объяснили, что заявления украинской стороны о якобы «российском ударе по Харькову» были озвучены с целью отвлечения внимания общественности от теракта против мирного населения в Хорлах Херсонской области. По данным пресс-службы, Вооруженные силы России не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте Харькова.

Утром 2 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.

