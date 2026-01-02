В Чечне отреагировали на слухи о госпитализации Кадырова в критическом состоянии

В ответ на слухи о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев выложил в Telegram-канале видео с политиком.

Дудаев рассказал о графике главы республики в конце декабря и начале января: в 2025-м Кадыров провел совещания, поздравил жителей с праздником и записал видео с соратниками, а в новом году отправил новую технику в зону СВО, совершил прогулку по Грозному и пятничную молитву, а также поучаствовал в записи этого ролика.

Министр подчеркнул, что слухи о том, что Кадыров госпитализирован в московскую больницу в критическом состоянии, не соответствуют действительности.

«Настрой боевой», — говорит глава Чечни.

Он добавляет, что только что поел, а скоро пойдет тренироваться: отжиматься, участвовать в боях без правил, заниматься борьбой и боксом.

В середине декабря Кадыров во время прямой линии сообщил, что у него отменное здоровье. Чиновник отметил, что его доброжелатели не рады такому положению дел.

Ранее Кадыров сообщил, что отжимается 50 раз после слухов о болезни.