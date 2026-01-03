ОАЭ завершили вывод военных из Йемена

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершило процесс вывода своих военнослужащих из Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По его информации, это было сделано «в соответствии с объявленным решением, обеспечивая безопасность личного состава и в координации с соответствующими партнерами».

30 декабря глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими постановил разорвать соглашение о совместной обороне с ОАЭ.

Более того, власти Йемена потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов вывести с территории республики все их силы и технический персонал. Процесс необходимо завершить в течение 24 часов.

30 декабря арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиационные удары по грузу в порту Эль-Мукалла в Йемене. Гавань находится в провинции Хадрамаут. Целью стали контейнеры с оружием и боевой техникой, выгруженные с двух судов, прибывших в республику из ОАЭ.

Ситуация на территории Йемена резко обострилась в декабре в связи с масштабным наступлением сил Южного переходного совета (ЮПС), стремящихся к восстановлению независимости Южного Йемена. К концу месяца страна оказалась на грани окончательного распада и нового витка гражданской войны.

Ранее власти Йемена и хуситы договорились об обмене почти 3000 пленных.