Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

ОАЭ завершили вывод военных из Йемена

Минобороны ОАЭ завершило процесс вывода своих военных из Йемена
Ahmed Jadallah/Reuters

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершило процесс вывода своих военнослужащих из Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По его информации, это было сделано «в соответствии с объявленным решением, обеспечивая безопасность личного состава и в координации с соответствующими партнерами».

30 декабря глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими постановил разорвать соглашение о совместной обороне с ОАЭ.

Более того, власти Йемена потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов вывести с территории республики все их силы и технический персонал. Процесс необходимо завершить в течение 24 часов.

30 декабря арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиационные удары по грузу в порту Эль-Мукалла в Йемене. Гавань находится в провинции Хадрамаут. Целью стали контейнеры с оружием и боевой техникой, выгруженные с двух судов, прибывших в республику из ОАЭ.

Ситуация на территории Йемена резко обострилась в декабре в связи с масштабным наступлением сил Южного переходного совета (ЮПС), стремящихся к восстановлению независимости Южного Йемена. К концу месяца страна оказалась на грани окончательного распада и нового витка гражданской войны.

Ранее власти Йемена и хуситы договорились об обмене почти 3000 пленных.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551419_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+