Китайский посол рассказал о красной линии в отношениях с США

Посол Чжан: вопрос Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США
Алексей Майшев/РИА Новости

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил в интервью ТАСС, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США.

Дипломат отметил, что тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, а решимость Пекина защищать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность остается непоколебимой.

«Мы настоятельно призываем американскую сторону неукоснительно соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять строгие обязательства, взятые на себя руководством США, и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня», — сказал посол.

До этого в своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что историческая тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем неудержима. подчеркнул, что Китай должен неуклонно осуществлять политику «Одна страна — две системы», а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развития страны.

Ранее в США назвали естественным соперничество с Китаем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551437_rnd_2",
    "video_id": "record::1d79c690-2bac-4a1a-a506-e5f2babb4488"
}
 
