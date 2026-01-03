Китайский посол рассказал о красной линии в отношениях с США

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил в интервью ТАСС, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США.

Дипломат отметил, что тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, а решимость Пекина защищать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность остается непоколебимой.

«Мы настоятельно призываем американскую сторону неукоснительно соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять строгие обязательства, взятые на себя руководством США, и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня», — сказал посол.

До этого в своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что историческая тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем неудержима. подчеркнул, что Китай должен неуклонно осуществлять политику «Одна страна — две системы», а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развития страны.

Ранее в США назвали естественным соперничество с Китаем.