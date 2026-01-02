Главу СБУ могут уволить

Депутат Рады Железняк заявил, что главу СБУ Малюка могут отправить в отставку

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка могут отправить в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Ну прям очень уверенно и активно говорят, что могут поменять и главу СБУ», — написал он.

По словам парламентария, Малюку предложат «какую-то вакантную должность».

«Хотя очевидно - это будет понижение для него», — добавил он.

2 января президент Украины Владимир Зеленский официально оформил ранее анонсированные кадровые перестановки в руководстве офиса президента и разведки. Главой офиса главы государства назначен Кирилл Буданов, который ранее возглавлял Главное управление разведки (ГУР). Руководителем же ГУР стал Олег Иващенко.

В этот день Буданов согласился на предложение Зеленского возглавить офис президента. По мнению украинского лидера, Буданов имеет «особый опыт» и у него «достаточно сил», чтобы достичь необходимых результатов. Чем известен новый глава офиса президента Украины и как отреагировали на его назначение в России, где его обвиняют в терактах, — в материале «Газеты.Ru».

