Премьер Чехии заявил, что страна больше не будет финансировать Украину из госбюджета

Премьер Чехии Бабиш заявил, что страна не даст денег Украине из госбюджета
Global Look Press

Чехия не будет давать Украине деньги из государственного бюджета. Об этом в интервью новостному порталу Denik заявил новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

«Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров», — сказал политик.

Прага поддерживает украинское государство, но отказалась представить гарантии под очередной крупный кредит Европейского союза. По словам политика, гарантия, фактически, является долгом, поскольку ясно, что Украина «никогда не сможет вернуть эти деньги». Он отметил, что Киеву предоставили €187 млрд.

«Теперь он получит €100 млрд из нового многолетнего финансового плана, и еще €90 млрд в качестве кредита. Это в целом €377 млрд. Чехия ежегодно перечисляет в бюджет ЕС от 60 до 62 млрд крон (около €2,4 млрд. — «Газета.Ru»). Так что мы помогаем этими деньгами», — сказал Бабиш.

До этого спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура заявил в новогоднем обращении к гражданам страны, что за деньги чешских налогоплательщиков нельзя покупать оружие и направлять его на поддержку «бессмысленного конфликта». Он понадеялся, что страна «выйдет из брюссельского поезда», который «движется к Третьей мировой войне». Также политик отметил, что самую большую выгоду от конфликта получают западные фирмы и правительства, а также «украинские воры», приближенные к «хунте Зеленского», которые «устанавливают себе унитазы из золота». Поэтому Окамура понадеялся, что Украины «не будет в Евросоюзе».

Ранее в Госдуме объяснили нежелание Чехии помогать Украине.
 
