«Топим снег, помощи нет»: десятки тысяч кубанцев третий день выживают без света

Сильный снегопад оставил без электричества десятки тысяч жителей Кубани: люди выживают без света с самого Нового года. В двух районах ввели режим ЧС и открыли пункты временного размещения. При этом местные жалуются на работу чиновников и коммунальных служб: по их словам, проблемы наблюдаются также с водой и отоплением, а до спасателей невозможно дозвониться из-за отсутствия связи. В итоге люди вынуждены топить снег и не могут дойти «даже до угла улицы».

В Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, который привел к коммунальному коллапсу, сообщили местные власти.

По последним данным, в Апшеронском районе без света остаются более 23 тысяч человек . Как сообщил глава района Алексей Передереев, полностью обесточены поселок Нефтегорск, станицы Ширванская и Кабардинская, а также Отдаленное и Мезмайское сельские поселения. Больше всего домов остались без электричества в Хадыженском городском поселении — почти 7,5 тысячи.

В Апшеронске и Хадыженске организована работа пунктов временного размещения (ПВР), прорабатывается вопрос доставки и подключения резервных источников питания, рассказал глава района. На расчистке дорог задействовано более 50 единиц техники, на ликвидации обрывов линий электропередачи — 100 человек и 27 единиц техники.

В Белореченском районе Кубани без электричества остаются 47 населенных пунктов . Глава муниципалитета Сергей Сидоренко раскритиковал работу местной электросетевой компании, которая обслуживает город и не выходит на связь.

«Отмечаю отвратительную работу организации «Актон», обслуживающую городское поселение. Город запитан ими менее, чем на 40%. Низкая ответственность руководства организации, не выход их на связь не позволяет подать электричество в максимально быстрые сроки», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Белореченске в канун Нового года тяжести снега не выдержала крыша частного жилого дома. В результате несовместимые с жизнью травмы получила 22-летняя девушка, еще одного человека госпитализировали . Также рухнула кровля многоквартирного дома в поселке Степном. Обошлось без пострадавших, 20 жильцов разместили в ПВР на базе школы.

Накануне восстановили электроснабжение в горных районах Сочи. 2 января в городе ликвидировали основные последствия непогоды, с дорог и коммуникаций убрали более 430 поваленных деревьев. В Туапсинском округе без электроснабжения оставались 2,8 тыс. человек, а в Усть-Лабинском районе — 15 тыс. человек.

По состоянию на 1 января в Краснодарском крае без света находились почти 43 тысячи человек, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Как сообщил оперштаб региона, уже удалось восстановить более 100 участков воздушных линий электропередачи. Всего в работах задействованы 136 бригад — 461 человек и 127 единиц техники.

«Россети» заверили, что более 90% потребителей в Краснодарском крае уже получают электроснабжение.

«На дворе XXI век, а мы топим снег»

Жители Краснодарского края раскритиковали работу местных властей и коммунальных служб по ликвидации последствий непогоды. В некоторых населенных пунктах люди не могли покинуть придомовую территорию из-за огромных сугробов.

«На дворе XXI век, а мы топим снег, так как выехать из дома никак, потому что дороги были не чищены. Стыд и срам такому руководству, работаете только напоказ, а помощи населению никакой», — цитирует новостной портал 93.Ru одного из местных жителей.

Жительница поселка Кубань Гулькевичского района Юлия рассказала «Газете.Ru», что ее семье не удалось отпраздновать Новый год, поскольку свет к празднику так и не включили.

«Света нет с 30 декабря 2025 года с 19:00 и, соответственно, нет воды и отопления. Местные чиновники просто отписываются, что бригады работают, но мы там никого и не видели, и не слышали. Говорили, что свет должны были дать вчера «до темна», но в 22:30 мы легли спать, потому что включения так и не дождались и праздника не было никакого», — поделилась она.

Также местные жители обратили внимание на отсутствие бензина на АЗС, воды в домах и невозможность дозвониться до спасателей из-за отключения связи.

«Дозвониться невозможно даже на 112. Пытались дозвониться [властям] на разные телефоны — не отвечают, сбрасывают сразу. Никакой информации нет для людей. Люди с многоквартирных домов выходят на улицу с ведрами, берут снег — топят его. Бензина в городе нет», — сообщила Вероника.

Жительница Апшеронска Камила добавила, что из-за сугробов было невозможно дойти «даже до угла улицы».

Губернатор региона обратил внимание на сообщения от жителей в социальных сетях. Кондратьев подчеркнул, что разделяет их возмущение.

«Это абсолютно справедливо», — написал он в Telegram-канале.

Коллапс на железной дороге

Снегопад стал причиной задержки поездов в Краснодарском крае. По информации 93.Ru, некоторые пассажиры ожидали возобновления движения более 13 часов, а также пожаловались на отсутствие питания, воды и закрытые туалеты.

«Последние три часа поезд движется пять минут и снова встает на 40 минут посреди поля», — рассказали пассажиры поезда № 061 Москва — Владикавказ.

В официальном Telegram-канале РЖД сообщалось, что в расчистке снежных заносов на железной дороге в Краснодарском крае задействовали более 1000 железнодорожников.

«На ряде объектов инфраструктуры высота снежного покрова достигала полутора метров <…> В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме», — говорится в публикации.

В РЖД заверили, что пассажирам задерживающихся поездов были предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других. Также организовано питание и раздача воды.