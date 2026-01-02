Раненого при ударе по Хорлам ребенка планируют доставить на лечение в Москву

Раненого в результате удара по Хорлам 12-летнего мальчика в критическом состоянии планируют перевести для лечения в Москву. Об этом РИА Новости сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

По словам омбудсмена, ребенок находится в реанимации Республиканской детской клинической больницы в Симферополе. Мальчик получил множественные тяжелые ранения, в том числе в голову и туловище, и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи борются за его жизнь.

«Главная задача сейчас — стабилизировать. Детский центр Пирогова держит это на контроле и при стабилизации состояния ребенка он будет направлен в Москву для дальнейшего лечения. Как только стабилизируется — авиацией он будет доставлен в Москву», — сказал Георгиев.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее пострадавшая при ударе ВСУ по Хорлам рассказала о бегстве сквозь битое стекло.