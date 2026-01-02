В ЕС заявили, что Европа «потеряла интернет»

FT: в центре кибербезопасности заявили, что ЕС теряет контроль над интернетом

Глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер заявил, что Европа теряет контроль над интернетом из-за зависимости от американских облачных технологий. Его слова передает Financial Times (FT).

По его словам, речь идет, в первую очередь, о суверенитете в облачных технологиях и искусственном интеллекте.

«Если я хочу, чтобы моя информация на 100 процентов хранилась в ЕС… это только мечты», — отметил де Брюйкер.

Он добавил, что зависимость киберзащиты Европы от частных компаний, большинство из которых американские, является меньшей проблемой. Для начала в ЕС должны определиться, что из себя представляют кибербезопасность и цифровой суверенитет. Вместо этого европейские власти лишь пытаются ограничить американские компании, подчеркнул де Брюйкер.

В декабре издание The Guardian писало, что Европейская комиссия начала расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушает ли компания правила конкуренции в ЕС, используя онлайн-контент для обучения своего искусственного интеллекта (ИИ). Под прицелом регулятора — практики сбора данных с платформ YouTube и новостных издателей для развития модели Gemini.

Это уже не первый случай давления европейских регуляторов на американские технологические гиганты. Та же Google прежде была оштрафована на миллиарды евро за нарушение правил рекламы в цифровой среде.

