Назван неочевидный способ защитить сердце и справиться со стрессом

Нецензурная брань — это не просто социальный жест, а рефлекс, связанный с древними структурами мозга и автономной нервной системой. Он сформировался в ходе эволюции как способ помочь организму пережить внезапную боль, шок или угрозу. Современные исследования доказали: удачно вырвавшееся ругательство действительно может снижать ощущение боли, помогать регулировать работу сердца и ускорять восстановление после стресса. Об этом сообщает портал The Conversation.

В отличие от обычной речи, которая формируется в коре больших полушарий, мат «запускается» гораздо глубже — в лимбической системе. Именно она отвечает за эмоции, память и реакции выживания. Ключевую роль здесь играют миндалина, работающая как эмоциональная сигнализация, и базальные ганглии — структуры, участвующие в автоматическом поведении и инстинктивной вокализации.

Сигнал от них проходит через ствол мозга быстрее, чем включается осознанное мышление. Поэтому слова вылетают мгновенно. Параллельно активируется автономная нервная система: учащается сердцебиение, повышается давление, растет уровень бодрствования. Мышцы напрягаются, тело словно готовится либо к защите, либо к отступлению.

Резкий выкрик сопровождается мощным сокращением диафрагмы и межреберных мышц, которые выталкивают воздух через гортань одним импульсом. Даже кожа реагирует: активируются потовые железы, возникают микроскопические электрические изменения — своеобразная «подпись» эмоционального состояния.

При этом в глубинных отделах мозга выделяются эндорфины и энкефалины — собственные обезболивающие вещества организма. Они действительно притупляют боль и создают ощущение краткого облегчения. Именно поэтому ругань ощущается не только как эмоциональный выплеск, но и как телесное действие, в котором задействованы дыхание, мышцы и кровообращение.

Кроме того, ругань помогает быстрее «сбросить» стресс. После внезапной боли или испуга в кровь выбрасываются адреналин и кортизол. Если эта активация не находит выхода, нервная система может надолго остаться в напряжённом состоянии, что связано с тревожностью, нарушениями сна и дополнительной нагрузкой на сердце. Данные по вариабельности сердечного ритма показывают, что резкое восклицание сначала усиливает стресс-реакцию, но затем ускоряет возвращение организма к равновесию.

С анатомической точки зрения ругань — лишь один из целого набора рефлекторных вокальных актов, к которым относятся вскрик, смех или крик. Похожие реакции наблюдаются и у других приматов, когда они испытывают боль или угрозу: активируются те же древние области среднего мозга.

Именно эмоциональный заряд делает ругательство таким «действенным». Табуированное слово соединяет психику и тело, придавая звук и форму чисто телесному переживанию. В нужный момент это не нарушение приличий, а голос нервной системы — древний, защитный рефлекс, который помогал выживать задолго до появления культурных норм.

Ранее ученых удивило мощное воздействие текстов песен на психику.