Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Назван неочевидный способ защитить сердце и справиться со стрессом

Conversation: мат помогать регулировать работу сердца и справляться со стрессом
aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Нецензурная брань — это не просто социальный жест, а рефлекс, связанный с древними структурами мозга и автономной нервной системой. Он сформировался в ходе эволюции как способ помочь организму пережить внезапную боль, шок или угрозу. Современные исследования доказали: удачно вырвавшееся ругательство действительно может снижать ощущение боли, помогать регулировать работу сердца и ускорять восстановление после стресса. Об этом сообщает портал The Conversation.

В отличие от обычной речи, которая формируется в коре больших полушарий, мат «запускается» гораздо глубже — в лимбической системе. Именно она отвечает за эмоции, память и реакции выживания. Ключевую роль здесь играют миндалина, работающая как эмоциональная сигнализация, и базальные ганглии — структуры, участвующие в автоматическом поведении и инстинктивной вокализации.

Сигнал от них проходит через ствол мозга быстрее, чем включается осознанное мышление. Поэтому слова вылетают мгновенно. Параллельно активируется автономная нервная система: учащается сердцебиение, повышается давление, растет уровень бодрствования. Мышцы напрягаются, тело словно готовится либо к защите, либо к отступлению.

Резкий выкрик сопровождается мощным сокращением диафрагмы и межреберных мышц, которые выталкивают воздух через гортань одним импульсом. Даже кожа реагирует: активируются потовые железы, возникают микроскопические электрические изменения — своеобразная «подпись» эмоционального состояния.

При этом в глубинных отделах мозга выделяются эндорфины и энкефалины — собственные обезболивающие вещества организма. Они действительно притупляют боль и создают ощущение краткого облегчения. Именно поэтому ругань ощущается не только как эмоциональный выплеск, но и как телесное действие, в котором задействованы дыхание, мышцы и кровообращение.

Кроме того, ругань помогает быстрее «сбросить» стресс. После внезапной боли или испуга в кровь выбрасываются адреналин и кортизол. Если эта активация не находит выхода, нервная система может надолго остаться в напряжённом состоянии, что связано с тревожностью, нарушениями сна и дополнительной нагрузкой на сердце. Данные по вариабельности сердечного ритма показывают, что резкое восклицание сначала усиливает стресс-реакцию, но затем ускоряет возвращение организма к равновесию.

С анатомической точки зрения ругань — лишь один из целого набора рефлекторных вокальных актов, к которым относятся вскрик, смех или крик. Похожие реакции наблюдаются и у других приматов, когда они испытывают боль или угрозу: активируются те же древние области среднего мозга.

Именно эмоциональный заряд делает ругательство таким «действенным». Табуированное слово соединяет психику и тело, придавая звук и форму чисто телесному переживанию. В нужный момент это не нарушение приличий, а голос нервной системы — древний, защитный рефлекс, который помогал выживать задолго до появления культурных норм.

Ранее ученых удивило мощное воздействие текстов песен на психику.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549217_rnd_1",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+