В регионе Северного Кавказа объявили беспилотную опасность

На территории Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В республике введен режим беспилотной опасности», — написал он.

Также чиновник заявил, что в Северной Осетии возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

Накануне вечером в министерстве обороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов уничтожили над четырьмя регионами страны и Азовским морем 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. В Ростовской области ликвидировали шесть БПЛА, два — в небе над Татарстаном, по одному — в Воронежской области, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.