Милонов провел рейд по борделям в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов посетил с внезапной проверкой несколько борделей в центре Санкт-Петербурга. Информацию об этом распространило издание SHOT.

Как сообщается, народный избранник нагрянул, в частности, в одно из мест на улице Восстания. По словам Милонова, он действует на основании многочисленных жалоб жителей данного района на обстановку в доме.

В настоящее время депутат вместе с группой активистов находится на месте и ожидает прибытия сотрудников полиции для оформления необходимых процессуальных действий.

30 декабря Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, как проведет новогодние праздники. Депутат пообещал продолжить традицию проведения рейдов по борделям. Он рассказал, что многие россияне «присылают ему всякие разные пароли-явки, точки скидывают, места, где находится зло».

В конце 2024 года Виталий Милонов также обещал отправиться с облавами на публичные дома и вейп-шопы.

Ранее Милонов возложил на депутатов вину за популярность «Битвы экстрасенсов».