Японец разделся перед семьей императора во время новогоднего приветствия монарха

TBS: японец обнажился на площади у дворца во время обращения императора

В Японии во время новогоднего поздравления императора Нарухито мужчина на площади разделся и попытался перелезть через ограду, передает TBS.

Телеканал сообщил, что 20-летний японец находился в первом ряду напротив застекленной террасы, на которой стояла императорская семья. Он начал снимать с себя одежду после того, как Нарухито обратился к подданным. Мужчину задержали охрана и полиция. На первом допросе молодой человек давал нечленораздельные ответы, мотивы его поступка остались неизвестны. Полиция продолжает расследование.

В конце декабря злоумышленник с «тяжелым рюкзаком» дважды проникал на территорию Кенсингтонского дворца, резиденции наследника британского престола принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Оба раза 39-летний Дерек Иган перелезал через забор, чтобы попасть на закрытую территорию.

Его задерживали в саду сотрудники королевской охраны и полицейские. Представ перед судьей после второго инцидента, Иган разразился потоком ругательств и попытался разбить стеклянную перегородку на скамье подсудимых.

Ранее появилось видео, как конь из почетного караула испражняется перед Трампом и Карлом III.