Назван продукт, замедляющий старение организма

Ученые обнаружили связь между употреблением темного шоколада и замедлением биологического старения организма. Как показало новое исследование специалистов из Королевского колледжа Лондона, ключевую роль в этом может играть теобромин — алкалоид, содержащийся в какао-бобах. Работа опубликована в журнале Aging.

Исследователи проанализировали образцы крови 1669 человек из двух независимых регистров. Они оценивали концентрации метаболитов кофеина и теобромина, а также два маркера биологического возраста, основанные на изменениях ДНК-метилирования. Один из них отражал общий «эпигенетический возраст», другой — состояние теломер, защитных участков на концах хромосом.

Результаты показали: у людей с более высоким уровнем теобромина в крови биологический возраст в среднем оказывался ниже хронологического. При этом ни кофеин, ни другие соединения, присутствующие в какао и кофе, такой связи не продемонстрировали.

«Наше исследование выявило связь между ключевым компонентом темного шоколада и более медленным биологическим старением», — рассказала эпигеномный исследователь Королевского колледжа Лондона Джордана Белл. По ее словам, речь не идет о рекомендации есть больше шоколада, особенно сладкого.

«Однако эти данные помогают понять, как привычные продукты могут быть связаны с более здоровым и долгим старением», — подчеркнула она.

Авторы отметили, что биологический возраст — это не формальный показатель, а отражение состояния организма: чем он ниже, тем дольше сохраняются функции тканей и органов. При этом шоколад нельзя рассматривать как «антивозрастное средство»: в больших количествах он остается калорийным продуктом с высоким содержанием сахара и жиров.

«Это очень обнадеживающее наблюдение, и следующий шаг — понять, какие механизмы стоят за этой связью и как пищевые метаболиты взаимодействуют с эпигеномом», — отметил клинический генетик Рами Саад, соавтор работы.

Ученые предполагают, что теобромин, как и другие алкалоиды, может влиять на регуляцию активности генов, а через нее — на воспаление, обмен веществ и процессы старения. В дальнейшем исследователи планируют изучить, действует ли теобромин самостоятельно или в сочетании с другими компонентами какао, например полифенолами.

«Хотя необходимы дополнительные исследования, эти результаты подчёркивают ценность популяционных данных для изучения старения и генетики», — резюмировал молекулярный биолог Рикарду Костейра.

