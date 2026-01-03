В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

В Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Казбек Коков.

«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — поделился Коков.

Он уточнил, что местами в регионе возможно замедление работы мобильного интернета.

До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе также была объявлена беспилотная опасность.

Накануне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) МО РЫ уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионом.

По словам губернатора, на местах инцидентов работали оперативные службы, ситуация на контроле.

До этого в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 201 дрон самолетного типа в период с 16:00 до 23:00 часов мск.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших на Москву.