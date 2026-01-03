Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

Коков: в Кабардино-Балкарии действует беспилотная опасность
Shutterstock

В Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Казбек Коков.

«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — поделился Коков.

Он уточнил, что местами в регионе возможно замедление работы мобильного интернета.

До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе также была объявлена беспилотная опасность.

Накануне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) МО РЫ уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионом.

По словам губернатора, на местах инцидентов работали оперативные службы, ситуация на контроле.

До этого в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 201 дрон самолетного типа в период с 16:00 до 23:00 часов мск.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших на Москву.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551509_rnd_1",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+