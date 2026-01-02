Размер шрифта
Новости. Общество

Одна из погибших в Херсонской области была в базе «Миротворца»

Погибшая в Хорлах студентка Сабинова была в базе украинского «Миротворца»
Telegram-канал «Центр Развития Компетенций | Херсонская область»

Погибшая в Хорлах Херсонской области 24-летняя Анастасия Сабинова, финалистка конкурса «Герои Херсонщины: Все СВОи», находилась в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «Герои Херсонщины».

Студентка Херсонского государственного педагогического университета стала жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе в Хорлах. У девушки осталась трехлетняя дочка.

«Укронацисты записали ее в список тех, кого хотели уничтожить, ещё раньше они разместили ее данные на сайте «Миротворец», — сказано в публикации.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционируется как ресурс, который устанавливает личности тех, кто якобы «угрожает национальной безопасности Украины». За годы существования в базу попали в том числе данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым и Донбасс.

Новость дополняется.
 
